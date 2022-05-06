Ремонтная муфта Контур 78302110000 (110 мм)

Преимущества

Высокая прочность

Износостойкость

Надежность

Применяется для монтажа наружных канализационных трубопроводов различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.