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Ремонтная муфта Контур 78302110000 (110 мм)
5.0
2
115 ₽
Канализационные муфты и переходники
    Ремонтная муфта Контур 78302110000 (110 мм)
    Арт. X169800407
    5.0
    2
    Ремонтная муфта Контур 78302110000 (110 мм)

      Ремонтная муфта Контур 78302110000 (110 мм)

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169800407
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		оранжевый
      Вес, кг
      		0.15
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для монтажа наружных канализационных трубопроводов  различного назначения. Муфта имеет двухраструбную конструкцию и укомплектована уплотнительными двухлепестковыми резиновыми кольцами, которые обеспечивает высокую надежность и герметичность соединений.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Износостойкость
        • Надежность