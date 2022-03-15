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Соединительная и концевая муфта MTB-10
5.0
2
Найти аналог
Комплектующие для электрики
    Соединительная и концевая муфта MTB-10
    Арт. X16916485
    5.0
    2
    Соединительная и концевая муфта MTB-10

      Соединительная и концевая муфта MTB-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16916485
      5.0
      2
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Муфтра соединительная и концевая МТВ-10 спользуется для соединения кабелей в единую кабельную линию и подключения к потребителям электроэнергии или распределительных электрических щитов.