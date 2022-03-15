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Соединительная и концевая муфта MTB-10
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Комплектующие для электрики
Соединительная и концевая муфта MTB-10
Комплектующие для электрики
Соединительная и концевая муфта MTB-10
Арт. X16916485
5.0
2
Соединительная и концевая муфта MTB-10
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Нет в наличии
Арт. X16916485
5.0
2
В сравнение
В избранное
Найти аналог
Нет в наличии
Описание
Рейтинги и отзывы
Описание
Муфтра соединительная и концевая МТВ-10 спользуется для соединения кабелей в единую кабельную линию и подключения к потребителям электроэнергии или распределительных электрических щитов.
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Рейтинги и отзывы