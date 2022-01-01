Оформить заказ на муфта сцепления в сборе stihl ms640-660 1122 160 2002
Муфта сцепления в сборе STIHL MS640-660 1122 160 2002 представляет собой запчасть, применяемая для интеграции на замену износившимся комплектующим. Детали от торговой марки STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет причин беспокоиться за производительность: Муфты сцепления от компании STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 1 438 руб. на данную запчасть оправдана применением износостойких материалов.
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