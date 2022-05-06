Муфта Stout SFT-0006-003434 (ВН-ВН, 3/4")
Арт. X169254628858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Латунные резьбовые фитинги предназначены для соединения стальных труб при монтаже трубопроводной сети в единую систему. Устанавливаются в местах разветвления труб, поворотах потока, при изменении размеров сечения трубопровода, а также при установке различного оборудования в санитарно-технических системах подачи горячей и холодной воды, отопительных системах зданий там, где есть необходимость его демонтажа и обслуживания.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость
- Длительный срок службы