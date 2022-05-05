Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Муфта Stout ВВ переходная никелированная 1"*3/4 SFT-0006-000134
5.0
2
Найти аналог
Муфты и переходники
    Муфта Stout ВВ переходная никелированная 1"*3/4 SFT-0006-000134
    Арт. X169254628861
    5.0
    2
    Муфта Stout ВВ переходная никелированная 1"*3/4 SFT-0006-000134

      Муфта Stout ВВ переходная никелированная 1"*3/4 SFT-0006-000134

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169254628861
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунные резьбовые фитинги предназначены для соединения стальных труб при монтаже трубопроводной сети в единую систему. Устанавливаются в местах разветвления труб, поворотах потока, при изменении размеров сечения трубопровода, а также при установке различного оборудования в санитарно-технических системах подачи горячей и холодной воды, отопительных системах зданий там, где есть необходимость его демонтажа и обслуживания.

        Преимущества

        • Легко монтируется
        • Износостойкость