Муфта Stout ВВ переходная никелированная 1"*3/4 SFT-0006-000134

Преимущества

Легко монтируется

Износостойкость

Латунные резьбовые фитинги предназначены для соединения стальных труб при монтаже трубопроводной сети в единую систему. Устанавливаются в местах разветвления труб, поворотах потока, при изменении размеров сечения трубопровода, а также при установке различного оборудования в санитарно-технических системах подачи горячей и холодной воды, отопительных системах зданий там, где есть необходимость его демонтажа и обслуживания.