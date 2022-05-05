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Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
5.0
2
270 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906
    Арт. X16913202115
    5.0
    2
    Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906

      Муфта Tebo комб.разъем.НР 25*1"M п/п 015020906

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная муфта TEBO TR-TB разъемная, наружняя резьба, 25x1 015020906 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения.

        Преимущества

        • Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества
        • Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь