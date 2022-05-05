Муфта Tebo комб.разъем.НР 32*1.1/4" 015020909
Арт. X16913202114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Комбинированная муфта TEBO TR-TB разъемная, наружная резьба, 32x1 1/4 015020909 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения.
Преимущества
- Муфта выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества
- Обладает антикоррозийными свойствами, в следствии чего, в водяной системе отсутствует ржавчина и грязь