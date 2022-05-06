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Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803
5.0
2
150 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803
    Арт. X1691320297
    5.0
    2
    Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803

      Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. на резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долгий срок службы