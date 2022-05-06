Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803

Преимущества

Надежность

Долгий срок службы

Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. на резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.