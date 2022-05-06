Муфта Tebo комб.разъем.ВР 20*3/4"F п/п (уп.10шт) 015020803
Арт. X1691320297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Комбинированная муфта с разъемным элементом с внутренней резьбой используется для получения разъемного соединения между металлической трубой и полипропиленовой. на резьбовом штуцере имеется шестигранник, за который он удерживается при затяжке.
Преимущества
- Надежность
- Долгий срок службы