Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001

Преимущества

Конструкция муфты, с обратными проточками металлических деталей, гарантирует качественное и герметичное соединение

Выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества

Муфта TEBO C--TB с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения. Муфту с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 соединяют между полипропиленовой и металлической трубой или фитингом с наружной резьбой.