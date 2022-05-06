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Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001
5.0
2
110 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001
    Арт. X1691320271
    5.0
    2
    Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001

      Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001

      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691320271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		муфта
      Материал
      		латунь, полипропилен
      Все характеристики
      110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Муфта TEBO C--TB с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения. Муфту с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 соединяют между полипропиленовой и металлической трубой или фитингом с наружной резьбой.

        Преимущества

        • Конструкция муфты, с обратными проточками металлических деталей, гарантирует качественное и герметичное соединение
        • Выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества