Муфта Tebo с накидной гайкой 20*1/2" мет.шт. 030021001
Арт. X1691320271
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Турция
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Тип фитинга
|муфта
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Материал
|латунь, полипропилен
- Муфта TEBO C--TB с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 применяется в водяных системах для получения разъемного соединения. Муфту с накидной гайкой, 1v 20x1/2, металлический штуцер 030021001 соединяют между полипропиленовой и металлической трубой или фитингом с наружной резьбой.
Преимущества
- Конструкция муфты, с обратными проточками металлических деталей, гарантирует качественное и герметичное соединение
- Выполнена из качественного материала-Polypropylene Random Copolymer, с многоэтапным контролем качества