Переходная муфта Valfex 10129020 (ВР, 20 мм - 1/2")
Арт. X16913202159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Используется для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с резьбовым соединением. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.
Преимущества
- Высокая надежность
- Износостойкость