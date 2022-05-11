Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)

Преимущества

Надежность

Устойчивость к повышенным температурам

Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Используется для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с резьбовым соединением. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.