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Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)
4.7
3
65 ₽
Полипропиленовые муфты и переходники
    Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)
    Арт. X16913202160
    4.7
    3
    Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)

      Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)

      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16913202160
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      65 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Используется для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с резьбовым соединением. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.

        Преимущества

        • Надежность
        • Устойчивость к повышенным температурам