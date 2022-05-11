Переходная муфта Valfex 10129120 (ВР, 3/4" - 20 мм)
Арт. X16913202160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|резьбовое
- Комбинированный полипропиленовый фитинг, закладная деталь изготовлена из латуни марки ЛС-59-2. Используется для соединения полипропиленовой трубы и элемента системы с резьбовым соединением. Латунные части производятся методом горячего штампования, пластиковые - методом литья под давлением.
Преимущества
- Надежность
- Устойчивость к повышенным температурам