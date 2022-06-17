Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мультиметр Ресанта DT 181
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 181
    Арт. О00000013261
    5.0
    2
    Мультиметр Ресанта DT 181
    Мультиметр Ресанта DT 181
    Мультиметр Ресанта DT 181
      Мультиметр Ресанта DT 181
      Мультиметр Ресанта DT 181
      Мультиметр Ресанта DT 181

      Мультиметр Ресанта DT 181

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013261
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр Ресанта TEK DT 181 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Измерения производятся посредством аналого-цифрового преобразователя двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля, определением полярности и индикацией перегрузки. Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.

        Преимущества

        • Автоматическая индикация перегрузки
        • ЖК-дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения
        • 20-позиционный переключатель режимов работы и пределов
        • Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
        • Все пределы защищены от перегрузок
        • Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В, погрешность ±0,8%
        • Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%
        • Постоянный ток, DCA: 200-2000 мк-20 м-200 мк-10 А, погрешность ±1,2%
        • Сопротивление, OHM: 200-2000-20 к-2500 к-2000 кОм, погрешность ±1.0%
        • Проверка диодов: 3 В/0,8 мВ
        • Усиление транзистора, hFE: 0-1000