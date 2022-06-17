Мультиметр Ресанта DT 181
Арт. О00000013261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта TEK DT 181 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Измерения производятся посредством аналого-цифрового преобразователя двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля, определением полярности и индикацией перегрузки. Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.
Преимущества
- Автоматическая индикация перегрузки
- ЖК-дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения
- 20-позиционный переключатель режимов работы и пределов
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
- Все пределы защищены от перегрузок
- Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В, погрешность ±0,8%
- Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%
- Постоянный ток, DCA: 200-2000 мк-20 м-200 мк-10 А, погрешность ±1,2%
- Сопротивление, OHM: 200-2000-20 к-2500 к-2000 кОм, погрешность ±1.0%
- Проверка диодов: 3 В/0,8 мВ
- Усиление транзистора, hFE: 0-1000