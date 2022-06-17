Мультиметр Ресанта DT 181

Преимущества

Автоматическая индикация перегрузки

ЖК-дисплей с автоматическим определениемполярности и единиц измерения

20-позиционный переключатель режимов работы и пределов

Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения

Все пределы защищены от перегрузок

Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В, погрешность ±0,8%

Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%

Постоянный ток, DCA: 200-2000 мк-20 м-200 мк-10 А, погрешность ±1,2%

Сопротивление, OHM: 200-2000-20 к-2500 к-2000 кОм, погрешность ±1.0%

Проверка диодов: 3 В/0,8 мВ

Усиление транзистора, hFE: 0-1000

Мультиметр Ресанта TEK DT 181 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов. Измерения производятся посредством аналого-цифрового преобразователя двойного интегрирования с автоматической коррекцией нуля, определением полярности и индикацией перегрузки. Широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.