Мультиметр Ресанта DT 832
Арт. О00000013109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта ТЕК DT 832 61/10/512 предназначен для измерения сопротивления, напряжения, постоянного тока. Также возможна проверка целостности цепи, диодов, транзисторов.
Полученные данные отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.
Прибор полностью защищен от перегрузок, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.
При производстве мультиметра используются надежные микросхемы, что способствует стабильной функциональности.
Преимущества
- Все пределы защищены от перегрузок
- Переключатель режимов работы и пределов
- Автоматическая индикация перегрузки
- Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
- Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения
- Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта ТЕК DT 832 61/10/512 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными