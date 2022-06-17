Мультиметр Ресанта DT 832

Преимущества

Все пределы защищены от перегрузок

Переключатель режимов работы и пределов

Автоматическая индикация перегрузки

Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений

Автоматическое определение полярности постоянного тока или напряжения

Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта ТЕК DT 832 61/10/512 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными

Мультиметр Ресанта ТЕК DT 832 61/10/512 предназначен для измерения сопротивления, напряжения, постоянного тока. Также возможна проверка целостности цепи, диодов, транзисторов.Полученные данные отображаются на цифровом дисплее с крупными цифрами.Прибор полностью защищен от перегрузок, что обеспечивает безопасность в эксплуатации.При производстве мультиметра используются надежные микросхемы, что способствует стабильной функциональности.