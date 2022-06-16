Мультиметр Ресанта DT 838
Арт. О00000013038
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр ТЕК DT 838 61/10/513 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов и звуковой прозвонки. Модель оснащена удобным переключателем режимов работы и пределов. Также стоит отметить высокую чувствительность - 100 мкВ. Изделие широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.
Преимущества
- Метод измерений - АЦП двойного интегрирования
- Автоматическая индикация перегрузки
- Высокая чувствительность - 100 мкВ
- Индикатор заряда батарей
- Постоянное напряжение, DCV: 200 мВ - 1000 В, погрешность ±0,5%
- Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%
- Постоянный ток, DCA: 2000 мкА - 10 А, погрешность ±1,2%
- Сопротивление, OHM: 200 Ом - 2000 КОм, погрешность ±1.0%
- Измерение широкого спектра электрических параметров
- Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
- ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
- 20-позиционный переключатель режимов работы и пределов