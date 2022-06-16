Мультиметр Ресанта DT 838

Преимущества

Метод измерений - АЦП двойного интегрирования

Автоматическая индикация перегрузки

Высокая чувствительность - 100 мкВ

Индикатор заряда батарей

Постоянное напряжение, DCV: 200 мВ - 1000 В, погрешность ±0,5%

Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%

Постоянный ток, DCA: 2000 мкА - 10 А, погрешность ±1,2%

Сопротивление, OHM: 200 Ом - 2000 КОм, погрешность ±1.0%

Измерение широкого спектра электрических параметров

Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений

ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения

20-позиционный переключатель режимов работы и пределов

Мультиметр ТЕК DT 838 61/10/513 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов и звуковой прозвонки. Модель оснащена удобным переключателем режимов работы и пределов. Также стоит отметить высокую чувствительность - 100 мкВ. Изделие широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.