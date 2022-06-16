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Мультиметр Ресанта DT 838
5.0
2
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Арт. О00000013038
    5.0
    2
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Мультиметр Ресанта DT 838
    Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838
      Мультиметр Ресанта DT 838

      Мультиметр Ресанта DT 838

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013038
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр ТЕК DT 838 61/10/513 предназначен для измерений постоянного/переменного напряжения и тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов и звуковой прозвонки. Модель оснащена удобным переключателем режимов работы и пределов. Также стоит отметить высокую чувствительность - 100 мкВ. Изделие широко используется как в домашнем хозяйстве и мастерских, так и в лабораториях.

        Преимущества

        • Метод измерений - АЦП двойного интегрирования
        • Автоматическая индикация перегрузки
        • Высокая чувствительность - 100 мкВ
        • Индикатор заряда батарей
        • Постоянное напряжение, DCV: 200 мВ - 1000 В, погрешность ±0,5%
        • Переменное напряжение, ACV: 200-750 В, погрешность ±1,5%
        • Постоянный ток, DCA: 2000 мкА - 10 А, погрешность ±1,2%
        • Сопротивление, OHM: 200 Ом - 2000 КОм, погрешность ±1.0%
        • Измерение широкого спектра электрических параметров
        • Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
        • ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
        • 20-позиционный переключатель режимов работы и пределов