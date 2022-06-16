Преимущества

Дисплей с 1999-ми числами и автоматическим определением полярности и единиц измерения

Автоматическая индикация перегрузки

Высокая чувствительность - 100 мкВ

Индикатор заряда батарей

Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В

Переменное напряжение, 200 м-2-20-200-750 В

Постоянный ток, DCA: 2 м-20 м-200 м-20 А

Переменный ток, АСА: 20 м-200 м-20 А

Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1.0%

Измерение широкого спектра электрических параметров

Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений

ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения

30-позиционный переключатель режимов работы и пределов

Мультиметр Ресанта DT 9205A предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Модель отличается многофункциональностью, портативностью. Инструмент находит широкое применения как в различных мастерских, например, при ремонте электрооборудования автомобиля, так и в лабораториях. Мультиметр отлично справляется с работой в агрессивных условиях благодаря защитному хольстеру.