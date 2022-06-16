Мультиметр Ресанта DT 9205A
Арт. О00000013106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта DT 9205A предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Модель отличается многофункциональностью, портативностью. Инструмент находит широкое применения как в различных мастерских, например, при ремонте электрооборудования автомобиля, так и в лабораториях. Мультиметр отлично справляется с работой в агрессивных условиях благодаря защитному хольстеру.
Преимущества
- Дисплей с 1999-ми числами и автоматическим определением полярности и единиц измерения
- Автоматическая индикация перегрузки
- Высокая чувствительность - 100 мкВ
- Индикатор заряда батарей
- Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В
- Переменное напряжение, 200 м-2-20-200-750 В
- Постоянный ток, DCA: 2 м-20 м-200 м-20 А
- Переменный ток, АСА: 20 м-200 м-20 А
- Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1.0%
- Измерение широкого спектра электрических параметров
- Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
- ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
- 30-позиционный переключатель режимов работы и пределов