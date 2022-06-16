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Мультиметр Ресанта DT 9205A
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта DT 9205A
    Арт. О00000013106
    5.0
    1
    Мультиметр Ресанта DT 9205A

      Мультиметр Ресанта DT 9205A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013106
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр Ресанта DT 9205A предназначен для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Модель отличается многофункциональностью, портативностью. Инструмент находит широкое применения как в различных мастерских, например, при ремонте электрооборудования автомобиля, так и в лабораториях. Мультиметр отлично справляется с работой в агрессивных условиях благодаря защитному хольстеру.

        Преимущества

        • Дисплей с 1999-ми числами и автоматическим определением полярности и единиц измерения
        • Автоматическая индикация перегрузки
        • Высокая чувствительность - 100 мкВ
        • Индикатор заряда батарей
        • Постоянное напряжение, DCV: 200 м-2-20-200-1000 В
        • Переменное напряжение, 200 м-2-20-200-750 В
        • Постоянный ток, DCA: 2 м-20 м-200 м-20 А
        • Переменный ток, АСА: 20 м-200 м-20 А
        • Сопротивление, OHM: 200-2 к-20 к-200 к-2 М-20 М-200 МОм, погрешность ±1.0%
        • Измерение широкого спектра электрических параметров
        • Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений
        • ЖК-дисплей с автоматическим определением полярности и единиц измерения
        • 30-позиционный переключатель режимов работы и пределов