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Мультиметр FLUKE 15B+
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр FLUKE 15B+
    Арт. geototal_374
    5.0
    1
    Мультиметр FLUKE 15B+
    Мультиметр FLUKE 15B+
    Мультиметр FLUKE 15B+
    Мультиметр FLUKE 15B+
      Мультиметр FLUKE 15B+
      Мультиметр FLUKE 15B+
      Мультиметр FLUKE 15B+
      Мультиметр FLUKE 15B+

      Мультиметр FLUKE 15B+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_374
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Генератор меандра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Цифровой мультиметр FLUKE 15B+ используется для измерения переменного/постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока. Основная погрешность на постоянном напряжении составляет 0,5%. Также стоит отметить наличие функции автоматического и ручного выбора диапазона измерений при помощи кнопки RANGE.

        Преимущества:

        • Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%;
        • Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду;
        • Автоматический и ручной выбор диапазона измерений при помощи кнопки RANGE;
        • Проверка целостности цепи: 50 Ом;
        • Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя;
        • Автоматическое отключения питания;
        • Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом;
        • Чехол с отверстием для подвешивания;
        • Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V;
        • Наличие спящего режима;
        • Стандартный срок службы батарей 500 часов.

        Комплектация:

        • Измерительные провода;
        • 2 батарейки АА (LR6);
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.