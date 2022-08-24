Мультиметр FLUKE 15B+
Арт. geototal_374
Характеристики
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Производитель
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
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Автоматическое отключение
|Нет
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Генератор меандра
|Нет
Описание:Цифровой мультиметр FLUKE 15B+ используется для измерения переменного/постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока. Основная погрешность на постоянном напряжении составляет 0,5%. Также стоит отметить наличие функции автоматического и ручного выбора диапазона измерений при помощи кнопки RANGE.
Преимущества:
- Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%;
- Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду;
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерений при помощи кнопки RANGE;
- Проверка целостности цепи: 50 Ом;
- Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя;
- Автоматическое отключения питания;
- Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом;
- Чехол с отверстием для подвешивания;
- Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V;
- Наличие спящего режима;
- Стандартный срок службы батарей 500 часов.
Комплектация:
- Измерительные провода;
- 2 батарейки АА (LR6);
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.