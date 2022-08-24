Описание:

Преимущества:

Основная погрешность на постоянном напряжении 0,5%;

Цифровой дисплей с разрядностью 4,000, обновляется 3 раза в секунду;

Автоматический и ручной выбор диапазона измерений при помощи кнопки RANGE;

Проверка целостности цепи: 50 Ом;

Удержание показаний на дисплее для удобства пользователя;

Автоматическое отключения питания;

Проверка диодов и проверка целостности цепи со звуковым сигналом;

Чехол с отверстием для подвешивания;

Категории безопасности МЭК 1010-1: CAT I 1000 V, CAT II 600 V, CAT III 300 V;

Наличие спящего режима;

Стандартный срок службы батарей 500 часов.

Комплектация:

Измерительные провода;

2 батарейки АА (LR6);

Руководство по эксплуатации;

Упаковка.

Цифровой мультиметр FLUKE 15B+ используется для измерения переменного/постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока. Основная погрешность на постоянном напряжении составляет 0,5%. Также стоит отметить наличие функции автоматического и ручного выбора диапазона измерений при помощи кнопки RANGE.