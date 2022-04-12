Мультиметр цифровой Sturm MM12011 – прибор, который будет полезен при монтаже домашней электросети и установке электрических приборов. Мультиметр способен измерять напряжение и сопротивление, силу постоянного и переменного электрического тока, емкость, а также частоту тока и температуру нагрева токоведущих частей. Устройство оснащено ярким дисплеем, все отображаемые им значения хорошо видимы. Поставляется в комплекте с токоизмерительными щупами. Купить мультиметр Sturm MM12011 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества мультиметра Sturm MM12011:

Эргономичный пластиковый корпус;

Защита от перегрузок;

Наличие индикатора низкого заряда батареи;

Надежность в эксплуатации;

Высокая точность измерений;

Диапазон измерения температуры: от -40 °С до +1000 °С;

Измерение напряжения 200 мВ до 1000 В.

Комплектация: