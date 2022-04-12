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Мультиметр Sturm MM12011
4.0
1
1 280 ₽
Мультиметры
    Мультиметр Sturm MM12011
    Арт. X4371418
    4.0
    1
    Мультиметр Sturm MM12011
    Мультиметр Sturm MM12011
    Мультиметр Sturm MM12011
      Мультиметр Sturm MM12011
      Мультиметр Sturm MM12011
      Мультиметр Sturm MM12011

      Мультиметр Sturm MM12011

      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4371418
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Термопара
      		Да
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мультиметр цифровой Sturm MM12011 – прибор, который будет полезен при монтаже домашней электросети и установке электрических приборов. Мультиметр способен измерять напряжение и сопротивление, силу постоянного и переменного электрического тока, емкость, а также частоту тока и температуру нагрева токоведущих частей. Устройство оснащено ярким дисплеем, все отображаемые им значения хорошо видимы. Поставляется в комплекте с токоизмерительными щупами. Купить мультиметр Sturm MM12011 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества мультиметра Sturm MM12011:

        • Эргономичный пластиковый корпус;
        • Защита от перегрузок;
        • Наличие индикатора низкого заряда батареи;
        • Надежность в эксплуатации;
        • Высокая точность измерений;
        • Диапазон измерения температуры: от -40 °С до +1000 °С;
        • Измерение напряжения 200 мВ до 1000 В.

        Комплектация:

        • Мультиметр;
        • Измерительные щупы;
        • Термопара;
        • Батарея 9В;
        • Упаковка.