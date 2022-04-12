Мультиметр Sturm MM12011
Арт. X4371418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Термопара
|Да
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Автомобильный
|Нет
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Мультиметр цифровой Sturm MM12011 – прибор, который будет полезен при монтаже домашней электросети и установке электрических приборов. Мультиметр способен измерять напряжение и сопротивление, силу постоянного и переменного электрического тока, емкость, а также частоту тока и температуру нагрева токоведущих частей. Устройство оснащено ярким дисплеем, все отображаемые им значения хорошо видимы. Поставляется в комплекте с токоизмерительными щупами. Купить мультиметр Sturm MM12011 можно в один клик в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества мультиметра Sturm MM12011:
- Эргономичный пластиковый корпус;
- Защита от перегрузок;
- Наличие индикатора низкого заряда батареи;
- Надежность в эксплуатации;
- Высокая точность измерений;
- Диапазон измерения температуры: от -40 °С до +1000 °С;
- Измерение напряжения 200 мВ до 1000 В.
Комплектация:
- Мультиметр;
- Измерительные щупы;
- Термопара;
- Батарея 9В;
- Упаковка.