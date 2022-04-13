Токоизмерительные клещи Sturm MM12021

Преимущества

Возможность фиксации показаний

Защита от перегрузок: 250В среднеквадратического значения переменного тока для всех диапазонов

Индикация фазы: диапазон от 180 В до 400 В

Наличие индикатора низкого заряда батареи

Надежность в эксплуатации и долгий срок службы

Высокая точность измерений

Элемент питания в комплекте

Чехол - для удобства хранения и транспортировки мультиметра

Мультиметр Sturm MM12021 служит для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления и индикации фазы. За счет компактных габаритов и небольшого веса прибором просто и удобно пользоваться. Полученные данные выводятся на хорошо читаемый ЖК-дисплей. Устройство работает от двух батарей типа ААА напряжением 1.5 В.