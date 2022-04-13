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Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
4.5
2
1 020 ₽
Токоизмерительные клещи
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
    Арт. X4371419
    4.5
    2
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
    Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021

      Токоизмерительные клещи Sturm MM12021

      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X4371419
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Карманный
      		Да
      Автоматическое отключение
      		Нет
      Все характеристики
      1 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мультиметр Sturm MM12021 служит для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления и индикации фазы. За счет компактных габаритов и небольшого веса прибором просто и удобно пользоваться. Полученные данные выводятся на хорошо читаемый ЖК-дисплей. Устройство работает от двух батарей типа ААА напряжением 1.5 В.

        Преимущества

        • Возможность фиксации показаний
        • Защита от перегрузок: 250В среднеквадратического значения переменного тока для всех диапазонов
        • Индикация фазы: диапазон от 180 В до 400 В
        • Наличие индикатора низкого заряда батареи
        • Надежность в эксплуатации и долгий срок службы
        • Высокая точность измерений
        • Элемент питания в комплекте
        • Чехол - для удобства хранения и транспортировки мультиметра