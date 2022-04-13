Токоизмерительные клещи Sturm MM12021
Арт. X4371419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Карманный
|Да
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Автоматическое отключение
|Нет
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- Мультиметр Sturm MM12021 служит для измерения постоянного и переменного напряжения, сопротивления и индикации фазы. За счет компактных габаритов и небольшого веса прибором просто и удобно пользоваться. Полученные данные выводятся на хорошо читаемый ЖК-дисплей. Устройство работает от двух батарей типа ААА напряжением 1.5 В.
Преимущества
- Возможность фиксации показаний
- Защита от перегрузок: 250В среднеквадратического значения переменного тока для всех диапазонов
- Индикация фазы: диапазон от 180 В до 400 В
- Наличие индикатора низкого заряда батареи
- Надежность в эксплуатации и долгий срок службы
- Высокая точность измерений
- Элемент питания в комплекте
- Чехол - для удобства хранения и транспортировки мультиметра