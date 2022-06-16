Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
Арт. О00000013356
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Термопара
|Нет
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Автомобильный
|Нет
- Мультиметр Ресанта TEK YX-360 TRn 61/10/220 пригодится для полевых условий, лабораторий и домашних мастерских. С его помощью можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление. Также возможна проверка диодов и транзисторов.
Прибор имеет надежный стрелочный индикатор с зеркальной шкалой.
Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений обеспечивает безопасность в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая чувствительность - 100 мкВ
- Все пределы защищены от перегрузок
- Надежность и высокое быстродействие
- Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
- В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
- Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта YX-360 TRn 61/10/220 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными