Мультиметр Ресанта YX-360 TRn

Преимущества

Высокая чувствительность - 100 мкВ

Все пределы защищены от перегрузок

Надежность и высокое быстродействие

Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений

В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность

Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта YX-360 TRn 61/10/220 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными

Мультиметр Ресанта TEK YX-360 TRn 61/10/220 пригодится для полевых условий, лабораторий и домашних мастерских. С его помощью можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление. Также возможна проверка диодов и транзисторов.Прибор имеет надежный стрелочный индикатор с зеркальной шкалой.Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений обеспечивает безопасность в эксплуатации.