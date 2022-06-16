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Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
5.0
1
Найти аналог
Мультиметры
    Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
    Арт. О00000013356
    5.0
    1
    Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
    Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
      Мультиметр Ресанта YX-360 TRn
      Мультиметр Ресанта YX-360 TRn

      Мультиметр Ресанта YX-360 TRn

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000013356
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термопара
      		Нет
      Автомобильный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мультиметр Ресанта TEK YX-360 TRn 61/10/220 пригодится для полевых условий, лабораторий и домашних мастерских. С его помощью можно измерить постоянное и переменное напряжение, сопротивление. Также возможна проверка диодов и транзисторов.
        Прибор имеет надежный стрелочный индикатор с зеркальной шкалой.
        Комбинированная защита от перегрузки и перенапряжений обеспечивает безопасность в эксплуатации.

        Преимущества

        • Высокая чувствительность - 100 мкВ
        • Все пределы защищены от перегрузок
        • Надежность и высокое быстродействие
        • Защита от проникновения влаги, пыли и механических повреждений
        • В производстве мультиметра используются надежные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность
        • Продуманная эргономика и удобство применения Ресанта YX-360 TRn 61/10/220 делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров - максимально точными