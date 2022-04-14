Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мультимотор STIHL MM 55 46010113903
5.0
2
Найти аналог
Для триммеров
    Мультимотор STIHL MM 55 46010113903
    Арт. X186126133
    5.0
    2

      Мультимотор STIHL MM 55 46010113903

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186126133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый мультимотор Stihl MM 55 – универсальный садовый инструмент. Пригодится на даче в частном доме или в фермерском хозяйстве. В зависимости от установленной насадки пригодится для ухода за газоном, при обработке грунта или для уборки территории. Насадки не входят в комплект.

        Преимущества

        • МультиМотор STIHL MM 55  в комплекте с почвенной фрезой (BF-MM) это полноценный мини-культиватор с расширенными возможностями, такими как обработка газонов и уборка территорий. Для выполнения разнообразных задач
        • Мощный двигатель, быстро и просто комбинируемый с насадками STIHL. Мультифункциональная рукоятка, бумажный воздушный фильтр, складывающаяся рама