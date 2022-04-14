Мультимотор STIHL MM 55 46010113903

Преимущества

МультиМотор STIHL MM 55 в комплекте с почвенной фрезой (BF-MM) это полноценный мини-культиватор с расширенными возможностями, такими как обработка газонов и уборка территорий. Для выполнения разнообразных задач

Мощный двигатель, быстро и просто комбинируемый с насадками STIHL. Мультифункциональная рукоятка, бумажный воздушный фильтр, складывающаяся рама

Бензиновый мультимотор Stihl MM 55 – универсальный садовый инструмент. Пригодится на даче в частном доме или в фермерском хозяйстве. В зависимости от установленной насадки пригодится для ухода за газоном, при обработке грунта или для уборки территории. Насадки не входят в комплект.