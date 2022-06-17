Мультитул Практика 777-482 (плоскогубцы 12 в 1 и LED-фонарик)

Мультитул, набор 2 шт, плоскогубцы 12 в1 + карманный фонарь ПРАКТИКА 777-482 широко используется туристами, рыбаками, охотниками и прочими любителями активного отдыха. Данная модель занимает мало места, функциональна и проста в использовании. Помимо основных походных инструментов мультитул оснащен приспособлением для чистки рыбы и рельефными ребрами для раскалывания орехов.