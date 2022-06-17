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Мультитул Практика 777-482 (плоскогубцы 12 в 1 и LED-фонарик)
4.5
2
Найти аналог
Мультитулы
    Мультитул Практика 777-482 (плоскогубцы 12 в 1 и LED-фонарик)
    Арт. X131918270805
    4.5
    2
    Мультитул Практика 777-482 (плоскогубцы 12 в 1 и LED-фонарик)

      Мультитул Практика 777-482 (плоскогубцы 12 в 1 и LED-фонарик)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131918270805
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип мультитула
      		мультитул-плоскогубцы
      Количество функций
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мультитул, набор 2 шт, плоскогубцы 12 в1 + карманный фонарь ПРАКТИКА 777-482 широко используется туристами, рыбаками, охотниками и прочими любителями активного отдыха. Данная модель занимает мало места, функциональна и проста в использовании. Помимо основных походных инструментов мультитул оснащен приспособлением для чистки рыбы и рельефными ребрами для раскалывания орехов.