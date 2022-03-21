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Мультитул Sparta 17612
5.0
2
450 ₽
Мультитулы
    Мультитул Sparta 17612
    Арт. Х1308654
    5.0
    2
    Мультитул Sparta 17612
    Мультитул Sparta 17612
    Мультитул Sparta 17612
    Мультитул Sparta 17612
      Мультитул Sparta 17612
      Мультитул Sparta 17612
      Мультитул Sparta 17612
      Мультитул Sparta 17612

      Мультитул Sparta 17612

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308654
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип мультитула
      		мультитул-плоскогубцы
      Количество функций
      		13
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мультитул Sparta 17612 может заменить до 15 различных инструментов при выполнении бытового ремонта или мелких слесарных работ. Инструмент-трансформер снабжен ручками из нержавеющей стали и большим набором выдвижных инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, отвертки шлицевые – среднюю и малую, пилку, шило, напильник, большой нож. В разложенном состоянии мультитул имеет длину 113 мм.

        Преимущества

        • Размер в рабочем положении 113 мм.
        • В комплект входят: плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовая отвертка, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертки шлицевые – средняя и малая, пилка, шило, напильник, большой нож.
        • Незаменим в поездках за город, на пикник, охоту, рыбалку. Компактный, многофункциональный и удобный.