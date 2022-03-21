Мультитул Sparta 17612
Арт. Х1308654
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип мультитула
|мультитул-плоскогубцы
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Количество функций
|13
Мультитул Sparta 17612 может заменить до 15 различных инструментов при выполнении бытового ремонта или мелких слесарных работ. Инструмент-трансформер снабжен ручками из нержавеющей стали и большим набором выдвижных инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, отвертки шлицевые – среднюю и малую, пилку, шило, напильник, большой нож. В разложенном состоянии мультитул имеет длину 113 мм.
Преимущества
- Размер в рабочем положении 113 мм.
- В комплект входят: плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовая отвертка, консервный нож, открывалка для бутылок, отвертки шлицевые – средняя и малая, пилка, шило, напильник, большой нож.
- Незаменим в поездках за город, на пикник, охоту, рыбалку. Компактный, многофункциональный и удобный.