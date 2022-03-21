Мультитул Sparta 17612 может заменить до 15 различных инструментов при выполнении бытового ремонта или мелких слесарных работ. Инструмент-трансформер снабжен ручками из нержавеющей стали и большим набором выдвижных инструментов, который включает плоскогубцы, кусачки, захват круглых предметов, крестовую отвертку, консервный нож, открывалку для бутылок, отвертки шлицевые – среднюю и малую, пилку, шило, напильник, большой нож. В разложенном состоянии мультитул имеет длину 113 мм.

Преимущества