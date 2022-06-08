Мундштук пропановый ПТК №1PM 020.120.016 (8–15 мм) к Р3-300, Р3-345

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Разборный пропановый мундштук №1PM ПТК 020.120.016 к 3-х трубным резакам внутрисоплового смешения газов Р3-300 и Р3-345. Толщина разрезаемого металла 8–15 мм. Газосмесительный мундштук имеет три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.