Мундштук пропановый №2П (PNME 9) ПТК 020.120.042 к резакам Р3-345/Р3-300
Арт. X113737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№2
- Разборный пропановый мундштук №2П (PNME 9) к 3-х трубным резакам внутрисоплового смешения газов Р3-300 и Р3-345. Толщина разрезаемого металла 15–30 мм. Мундштук с широкими шлицами. Газосмесительный мундштук имеет три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность