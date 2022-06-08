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Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
5.0
2
260 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
    Арт. X113739
    5.0
    2
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
    Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345
      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345

      Мундштук пропановый ПТК №4PM 020.120.019 (50–100 мм) к Р3-300, Р3-345

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X113739
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Разборный пропановый мундштук ПТК №4PM к 3-х трубным резакам внутрисоплового смешения газов Р3-300 и Р3-345. Толщина разрезаемого металла 50–100 мм. Газосмесительный мундштук имеет три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность