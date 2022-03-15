Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7 - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

Преимущества