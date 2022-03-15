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Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7
    Арт. 706120
    5.0
    2
    Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7

      Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 706120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мундштук внутренний пропановый №6П к резакам Корд СВ000010112-7 - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Рабочий газ - пропан