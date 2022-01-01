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Мундштук 7Р(для КОРДА)
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Мундштуки для резаков
Мундштук 7Р(для КОРДА)
Мундштуки для резаков
Мундштук 7Р(для КОРДА)
Арт. 706126
Мундштук 7Р(для КОРДА)
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Нет в наличии
Арт. 706126
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Нет в наличии
Описание
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Описание
Мундштук внутренний пропановый к резакам "Корд" - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру.
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