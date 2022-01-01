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Мундштук 7Р(для КОРДА)
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Мундштуки для резаков
    Мундштук 7Р(для КОРДА)
    Арт. 706126

      Мундштук 7Р(для КОРДА)

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      Нет в наличии
      Арт. 706126
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний пропановый к резакам "Корд" - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру. 