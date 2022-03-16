Мундштук GCE HP 337-4 Сoolex для резака X 511
Арт. 70620615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№4
- Мундштук газосмесительный пропановый HP337-4 Сoolex предназначен для резака X 511 GCE, является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Внутреннее покрытие латунь/ Внешнее покрытие медь.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Толщина разрезаемого металла: 200-300 мм
- Давление кислорода: 8 Бар
- Давление пропана: 0.1 Бар
- Особенностью мундштуков COOLEX является охлаждающий проточный канал, запатентованный группой GCE