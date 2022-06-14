Мундштук GCE HP 337-3 Сoolex для резака X 511

Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Толщина разрезаемого металла: 100-200 мм

Давление кислорода: 7 Бар

Давление пропана: 0.1 Бар



Особенностью мундштуков COOLEX является охлаждающий проточный канал, запатентованный группой GCE

Мундштук газосмесительный пропановый HP337-3 Сoolex предназначен для резака X 511 GCE, является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Внутреннее покрытие латунь/ Внешнее покрытие медь.