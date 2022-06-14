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Мундштук GCE HP 337-3 Сoolex для резака X 511
5.0
3
975 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук GCE HP 337-3 Сoolex для резака X 511
    Арт. 70620640
    5.0
    3
    Мундштук GCE HP 337-3 Сoolex для резака X 511

      Мундштук GCE HP 337-3 Сoolex для резака X 511

      975 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70620640
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		GCE
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№3
      Все характеристики
      975 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук газосмесительный пропановый HP337-3 Сoolex предназначен для резака X 511 GCE, является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Внутреннее покрытие латунь/ Внешнее покрытие медь.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Толщина разрезаемого металла: 100-200 мм
        • Давление кислорода: 7 Бар
        • Давление пропана: 0.1 Бар
        • Особенностью мундштуков COOLEX является охлаждающий проточный канал, запатентованный группой GCE