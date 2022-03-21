Мундштук внутренний № 1П 1М к резакам Р3 Донмет СВ000006343-2

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук внутренний № 1П 1М Донмет СВ000006343-2 является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан-бутан, метан. Толщина разрезаемого металла: 8-15 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М. Длина: 38.8 мм. Резьба: М8. Внешний диаметр сопла: 5 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.