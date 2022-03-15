Мундштук внутренний № 3П(3М) 337.104.03 к резакам Р3 Донмет

Внутренний мундштук к резаку Донмет 3П Р300П
Арт. 70698
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Украина
|
Родина бренда
|Украина
|
Тип
|внутренний
|
Размер
|№3
- Мундштук внутренний № 3П(3М) 337.104.03 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Рабочий газ - пропан-бутан, метан
- Толщина разрезаемого металла - 30-50 мм
- Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П
- Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М