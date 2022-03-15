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Мундштук внутренний № 3П(3М) 337.104.03 к резакам Р3 Донмет
5.0
2
130 ₽
Мундштуки для резаков
    Внутренний мундштук к резаку Донмет 3П Р300П
    Арт. 70698
    5.0
    2
    Мундштук внутренний № 3П(3М) 337.104.03 к резакам Р3 Донмет

      Внутренний мундштук к резаку Донмет 3П Р300П

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 70698
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№3
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний № 3П(3М) 337.104.03 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Рабочий газ - пропан-бутан, метан
        • Толщина разрезаемого металла - 30-50 мм
        • Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П
        • Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М