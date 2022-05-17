Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук пропановый составной PNM №0, является запасной частью к трехтрубным резакам Krass. Применяется для ручной резки металла толщиной от 3 до 10 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.