Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм
Арт. X13031205230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|газосмесительный
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Размер
|№0
- Мундштук пропановый составной PNM №0, является запасной частью к трехтрубным резакам Krass. Применяется для ручной резки металла толщиной от 3 до 10 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность