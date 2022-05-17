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Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм
5.0
2
315 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм
    Арт. X13031205230
    5.0
    2
    Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм

      Мундштук пропановый составной PNM №0 Krass 2421224, 3-10 мм

      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13031205230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Krass
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		газосмесительный
      Размер
      		№0
      Все характеристики
      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук пропановый составной PNM №0, является запасной частью к трехтрубным резакам Krass. Применяется для ручной резки металла толщиной от 3 до 10 мм. Рабочий газ – пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность