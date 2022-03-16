Мундштук наружный №1П Джет к резаку Р1П

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Рабочий газ - пропан



Мундштук наружный №1П служит как сменная деталь к резаку Р1П Джет, для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.