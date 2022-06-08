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Мундштук наружный пропановый 1П к резаку 2-01 Маяк
5.0
2
1 080 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный 1П к резаку 2-01 Маяк
    Арт. 706110
    5.0
    2
    Мундштук наружный пропановый 1П к резаку 2-01 Маяк

      Мундштук наружный 1П к резаку 2-01 Маяк

      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Мидасот
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№1
      Все характеристики
      1 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук наружный 1П Маяк предназначен для резака Маяк-2-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность