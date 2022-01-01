Мундштук наружный 2А к Р-300А

Преимущества

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность

Мундштук наружный № 2А ДОНМЕТ СВ000006354-1 является сменным элементом для резаков ДОНМЕТ Р3 300/337. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — ацетилен. Толщина разрезаемого металла — 3-200 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300А (9/9), 337А (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0А, № 1А, № 2А, № 3А, № 4А, № 5А.Длина — 28 мм. Резьба — G 3/8. Внутренний диаметр сопла — 5 мм.