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Мундштук наружный 2А к Р-300А
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Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный 2А к Р-300А
    Арт. 706162

      Мундштук наружный 2А к Р-300А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706162

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Тип
      		наружный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук наружный № 2А ДОНМЕТ СВ000006354-1 является сменным элементом для резаков ДОНМЕТ Р3 300/337. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — ацетилен. Толщина разрезаемого металла — 3-200 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300А (9/9), 337А (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0А, № 1А, № 2А, № 3А, № 4А, № 5А.
        Длина — 28 мм. Резьба — G 3/8. Внутренний диаметр сопла — 5 мм.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность