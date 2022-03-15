Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук наружный №2П ПТК является сменным элементом к резакам серии Р3П/Р333. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.