Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
Арт. 70671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наружный
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Размер
|№2
- Мундштук наружный №2П ПТК является сменным элементом к резакам серии Р3П/Р333. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность