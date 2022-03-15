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Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
5.0
2
42 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
    Арт. 70671
    5.0
    2
    Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
    Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
      Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК
      Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК

      Мундштук наружный №2П к резакам серии Р3П/Р333 ПТК

      42 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70671
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      42 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук наружный №2П ПТК является сменным элементом к резакам серии Р3П/Р333. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность