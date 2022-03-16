Мундштук наружный №2П к резакам Р3П, Р2А, Р3П-01, Р3Пс Джет (медь)
Арт. 706245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наружный
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Размер
|№2
- Мундштук наружный пропановый №2П к резакам Р3П, Р2А, Р3П-01, Р3Пс Джет. Применяется для формирования струи пламени. Накручивается на головку резака. Изготовлен из меди. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность
- Рабочий газ - пропан