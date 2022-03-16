Мундштук наружный №2П к резакам Р3П, Р2А, Р3П-01, Р3Пс Джет (медь)

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Рабочий газ - пропан



Мундштук наружный пропановый №2П к резакам Р3П, Р2А, Р3П-01, Р3Пс Джет. Применяется для формирования струи пламени. Накручивается на головку резака. Изготовлен из меди. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.