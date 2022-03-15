Мундштук наружный № 1П к резаку РС-3П Роар

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Рабочий газ - пропан



Мундштук наружный пропановый № 1П - является сменным элементом к резаку РС-3П Роар. Применяется для формирования струи пламени. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.