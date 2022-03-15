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Мундштук наружный № 1П к резаку РС-3П Роар
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный № 1П к резаку РС-3П Роар
    Арт. X13031205180
    5.0
    2
    Мундштук наружный № 1П к резаку РС-3П Роар

      Мундштук наружный № 1П к резаку РС-3П Роар

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031205180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук наружный пропановый № 1П - является сменным элементом к резаку РС-3П Роар. Применяется для формирования струи пламени.  Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность
        • Рабочий газ - пропан