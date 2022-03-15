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Мундштук пропановый № 500П к резаку 502П Донмет
5.0
2
178 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный № 500П к резаку 502П Донмет
    Арт. 706299
    5.0
    2
    Мундштук пропановый № 500П к резаку 502П Донмет

      Мундштук наружный № 500П к резаку 502П Донмет

      178 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706299
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№500
      Все характеристики
      178 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук наружный № 500П Донмет - является сменным элементом для резака Донмет 502П. Применяется для реза металла до 500 мм. Рабочий газ: пропан. Для реза применяется совместно с внутренними мундштуками: №350, №500. Для выплавки поверхностных дефектов литых и кованных заготовок применяется совместно с внутренними мундштуками № 1C, № 2C. Длина: 39 мм. Резьба: М20х1.5.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность