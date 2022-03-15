Мундштук пропановый № 500П к резаку 502П Донмет

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук наружный № 500П Донмет - является сменным элементом для резака Донмет 502П. Применяется для реза металла до 500 мм. Рабочий газ: пропан. Для реза применяется совместно с внутренними мундштуками: №350, №500. Для выплавки поверхностных дефектов литых и кованных заготовок применяется совместно с внутренними мундштуками № 1C, № 2C. Длина: 39 мм. Резьба: М20х1.5.