Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 к резакам Р3 Донмет

Мундштук внутренний № 4А к резакам Р3 Донмет
Арт. X113763
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Тип
|внутренний
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Размер
|№4
- Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 Донмет - является сменным элементом для ацетиленовых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Рабочий газ - ацетилен
- Толщина разрезаемого металла - 50-100 мм
- Используется с резаками Р3 Донмет 300А, 337А
- Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2А