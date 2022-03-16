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Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 к резакам Р3 Донмет
5.0
2
61 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний № 4А к резакам Р3 Донмет
    Арт. X113763
    5.0
    2
    Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 к резакам Р3 Донмет

      Мундштук внутренний № 4А к резакам Р3 Донмет

      61 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X113763
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№4
      Все характеристики
      61 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 Донмет - является сменным элементом для ацетиленовых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Рабочий газ - ацетилен
        • Толщина разрезаемого металла - 50-100 мм
        • Используется с резаками Р3 Донмет 300А, 337А
        • Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2А