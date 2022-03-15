Мундштук внутренний №4П к резаку Р3 Джет

Преимущества

Используется с резаками Р3 Джет Р3П,Р2А,Р3Пс,Р2Ас

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Мундштук внутренний №4П Джет предназначен для резака Джет Р3. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - пропан. Изготавливается из латуни. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Вставляется в головку резака и фиксируется с помощью наружного мундштука. Чем больше порядковый номер мундштука, тем большую толщину металла сможет "продуть" резак.