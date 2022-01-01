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Мундштук R8PB П внутренний 200-300мм
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Мундштуки для резаков
    Мундштук R8PB П внутренний 200-300мм
    Арт. 70620608

      Мундштук R8PB П внутренний 200-300мм

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      Нет в наличии
      Арт. 70620608
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний пропановый к резакам - предназначен для подачи через соответствующий канал подогревающего и режущего кислорода и горючего газа в смесительную камеру.