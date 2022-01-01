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Мундштук R8PB П внутренний 50-100мм
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Мундштуки для резаков
    Мундштук R8PB П внутренний 50-100мм
    Арт. 70620609

      Мундштук R8PB П внутренний 50-100мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70620609
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний (№ 4; 50-100 мм) KRASS 2117563 является сменным элементом к резакам типа Р1П, Р3П, RB-22П. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан.