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Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет
5.0
2
68 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет
    Арт. 706265
    5.0
    2
    Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет

      Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет

      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706265
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№1
      Все характеристики
      68 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет - является сменным элементом к резакам серии Р1 Джет. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан или ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Надежность и долговечность
        • Применяется для формирования струи пламени
        • Толщина разрезаемого металла - 8-15 мм