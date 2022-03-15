Мундштук внутренний №1 к резаку Р1 Джет - является сменным элементом к резакам серии Р1 Джет. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ — пропан или ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.



Преимущества