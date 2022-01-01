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Мундштук внутренний 1 к Р3ПУМ
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Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 1 к Р3ПУМ
    Арт. 706288

      Мундштук внутренний 1 к Р3ПУМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706288
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний пропановый к резакам REDIUS является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. 