Мундштук внутренний №0 к резаку Р1 Джет
Арт. 706186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№0
- Мундштук внутренний №0 является основной частью резака Р1 Джет, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука. Вставляется в головку резака и фиксируется с помощью наружного мундштука. Изготавливается из латуни.
Преимущества
- Является сменным элементом к резакам серии Р1П/Р1А
- Применяется для формирования струи пламени
- Рабочий газ — пропан или ацетилен