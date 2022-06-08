Мундштук внутренний пропановый 1П к резаку 2-01 Маяк

Мундштук внутренний 1П к резаку 2-01 Маяк
Арт. 706102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№1
- Мундштук внутренний 1П Маяк предназначен для резака Маяк-2-01. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность