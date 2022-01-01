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Мундштук внутренний 2П к резаку Р3П
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Мундштуки для резаков
Мундштук внутренний 2П к резаку Р3П
Мундштуки для резаков
Мундштук внутренний 2П к резаку Р3П
Арт. 70660
Мундштук внутренний 2П к резаку Р3П
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Нет в наличии
Арт. 70660
Характеристики
Тип
внутренний
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Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Мундштук внутренний является сменным элементом для резаков, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы