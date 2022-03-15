Мундштук внутренний № 2П(2М) 152.102.07 к резакам РМ2, РМ3 Донмет

Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Рабочий газ - пропан-бутан, метан

Мундштук внутренний № 2П(2М) 152.102.07 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет РМ2, РМ3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.