Мундштук внутренний № 2П(2М) 152.102.07 к резакам РМ2, РМ3 Донмет

Мундштук внутренний 2П к резакам РМ2, РМ3 Донмет
Арт. 706275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|внутренний
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Размер
|№2
- Мундштук внутренний № 2П(2М) 152.102.07 Донмет - является сменным элементом для пропановых резаков Донмет РМ2, РМ3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Надежность и долговечность
- Применяется для формирования струи пламени
- Рабочий газ - пропан-бутан, метан