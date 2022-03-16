Мундштук внутренний №3 Донмет к резаку ДОН-100П

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Надежность и долговечность

Рабочий газ - пропан



Мундштук внутренний мундштук №3 к ДОН-100П является сменным элементом для пропановых резаков ДОНМЕТ Р1. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.