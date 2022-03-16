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Мундштук внутренний №3 Донмет к резаку ДОН-100П
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний №3 Донмет к резаку ДОН-100П
    Арт. X13031205165
    5.0
    2
    Мундштук внутренний №3 Донмет к резаку ДОН-100П

      Мундштук внутренний №3 Донмет к резаку ДОН-100П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031205165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук внутренний мундштук №3 к ДОН-100П является сменным элементом для пропановых резаков ДОНМЕТ Р1. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность и долговечность
        •  Рабочий газ - пропан